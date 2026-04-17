Азербайджанские гребцы привезли из Турции три медали

Азербайджанские гребцы вернулись из турецкой Муглы с тремя медалями, которые они завоевали на международной регате по гребле на каноэ и байдарках "Кубок весны".

В турецком городе Мугла завершилась международная регата по гребле на каноэ и байдарках "Кубок весны", в которой приняла участие азербайджанская команда.

Спортсмены сборной показали очень хороший результат, а особо отличился Гусейн Самедли, который выступал в соревнованиях на одиночных каноэ среди спортсменов 2008-2009 годов рождения: он завоевал "серебро" сразу в двух категориях - в заплывах на дистанцию на 1000 м и 500 м, передает АЗЕРТАДЖ.

Еще одну, бронзовую награду, своей команде принес Фахри Мамедли, который заслужил ее за третье место в заплыве на одиночных каноэ на дистанцию 500 м среди спортсменов 2010-2011 годов рождения.

Теперь коллекция наград членов Федерации водных видов спорта Азербайджана пополнилась 2 серебряными и 1 бронзовой медалью, говорится в сообщении.