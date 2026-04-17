Азербайджанец Зелим Цкаев стал бронзовым призером ЧЕ по дзюдо

Еще один азербайджанский дзюдоист, Зелим Цкаев, сегодня завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы, проходящем в столице Грузии Тбилиси - в поединке за третье место одержал победу над бельгийцем Матиасом Кассе.

Спортсмен выступал в весовой категории до 81 кг, и в поединке за третье место стал сильнейшим, победив в схватке бельгийца Матиаса Кассе, сообщает АЗЕРТАДЖ.

Начавшим борьбу сегодня Судабе Агаевой (70 кг) и Омару Раджабли (81 кг) повезло меньше – они выбыли из соревнований в 1/8, а Мурад Фатиев (90 кг) - в 1/16 финала.

Азербайджан на этом престижном турнире представляют 15 спортсменов - 9 дзюдоистов и 6 дзюдоисток.

В копилке сборной страны уже есть три награды - Хидаят Гейдаров (73 кг) стал серебряным призером ЧЕ, а Ахмед Юсифов (60 кг) и Туран Байрамов (66 кг) принесли своей сборной бронзовые награды.

Чемпионат Европы по дзюдо завершится в грузинской столице завтра, 19 апреля.