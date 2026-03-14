Стало известно, почему Трамп отказался от захвата острова Харк в Иране

Американский лидер Дональд Трамп отказался от идеи захвата силами США иранского острова Харк из-за вероятности больших потерь, об этом со ссылкой на источники пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

В рамках военной кампании США против Ирана рассматривался вариант наземной операции по захвату острова Харк. Несмотря на заверения советников в успехе, Трамп не поддержал захват Харка, так как посчитал, что военные США станут легкой мишенью и понесут "недопустимо большие потери" в рамках наземной операции, поделился источник.

Остров Харк находится в Персидском заливе возле Бушера на юге Ирана, через маленький остров осуществляется до 90% экспорта иранской нефти.