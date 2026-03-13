Иранский остров Харк 2026: атака США, где находится, почему важен

Сегодня крошечный коралловый остров в Персидском заливе оказался в центре глобального внимания, когда Вашингтон объявил об одной из самых мощных бомбардировок в истории Ближнего Востока. Где находится остров Харк, какова его площадь, почему он важен для Ирана, какова история острова, что сказали в США и Иране об атаке, может ли Трамп захватить остров?

Атака, ставшая кульминацией второй недели американо-израильской войны против Ирана, вновь приковала внимание мира к стратегическому объекту, от которого зависит экономическая стабильность Тегерана и баланс на мировом нефтяном рынке.

Где находится остров Харк и какова его площадь?

Остров Харк расположен в северной части Персидского залива, всего в 25-28 км от материкового побережья Ирана, в провинции Бушер. Несмотря на свои скромные размеры - длина острова составляет около 8 км, а ширина - от 4 до 5 км, - он играет колоссальную роль в экономике страны. Площадь острова, по разным данным, составляет от 20 до 22 кв км, что сопоставимо с небольшим городским районом.

Иранский писатель Джалал Але-Ахмад когда-то назвал этот удаленный клочок суши "сиротской жемчужиной Персидского залива". Однако сегодня среди иранцев он больше известен как "Запретный остров" из-за строжайшего военного контроля, установленного элитным Корпусом стражей исламской революции. Доступ сюда разрешен только лицам, имеющим официальный допуск.

Почему остров Харк так важен для Ирана?

Иранский остров Харк представляет эпицентр нефтяной индустрии ИРИ:

Главный нефтяной хаб. Остров обрабатывает до 90-95% всего иранского экспорта сырой нефти. По данным на 2025 год, через его терминалы проходило около 1,7 млн баррелей в сутки, а в годовом исчислении объемы достигают 950 млн баррелей. Уникальность острова заключается в его естественных преимуществах: глубокие воды вокруг позволяют самым крупным супертанкерам мира швартоваться непосредственно у берега и загружать нефть для отправки на международные рынки, в первую очередь в Китай, который является основным покупателем иранской нефти. Его причалы могут одновременно обслуживать до 10 супертанкеров. Это делает его незаменимым, учитывая, что мелководное материковое побережье Ирана не способно принимать такие гигантские суда.

Инфраструктурный узел. На острове сосредоточены огромные резервуарные парки общей емкостью около 28-30 млн баррелей, погрузочные терминалы и сложная сеть трубопроводов. По подводным магистралям сюда поступает нефть с трех крупнейших морских месторождений - Абузар, Форузан и Доруд, а также с материковых полей, включая Ахваз, Марун и Гасчаран. Максимальная суточная погрузочная мощность терминала достигает 7 млн баррелей, что подчеркивает его гигантский потенциал.

Таким образом, Харк критически важен для финансирования иранского правительства и армии. Это ключевой узел, соединяющий иранскую нефть с мировым рынком, и его уязвимость делает его центральной точкой напряженности. За период с 28 февраля по 14 марта с Харка было экспортировано около 13,7 млн баррелей нефти. Суточный объем экспорта колебался от 1,1 до 1,5 млн баррелей. На 14 марта, по данным спутниковых снимков Tanker Trackers, два новых танкера приступили к погрузке 2,7 млн баррелей сырой нефти.

Какова история острова Харк?

История Харка насчитывает тысячелетия, задолго до того, как здесь были обнаружены углеводороды. Археологические находки свидетельствуют о поселениях, датируемых концом второго тысячелетия до нашей эры, относящихся к эламитской, ахеменидской и сасанидской эпохам. В колониальную эпоху остров служил яблоком раздора для европейских держав. Португальцы первыми захватили его, а в середине XVIII века здесь обосновалась Голландская Ост-Индская компания. В 1752 году голландский барон Книпхаузен договорился с местным правителем о создании торгового поста, а год спустя возвел хорошо укрепленный форт. Однако голландское присутствие оказалось недолгим: в январе 1766 года правитель Бендер-Рига Мир Муханна атаковал и окончательно изгнал европейцев.

В XX веке остров использовался как место ссылки для политических заключенных. Его превращение в нефтяную столицу Ирана началось после 1958 года, когда было решено построить здесь глубоководный терминал. Первый крупный танкер с нефтью был отправлен с Харка в августе 1960 года. Инфраструктура, во многом заложенная американской компанией Amoco в 1960-х годах, позволила острову стать главным экспортным окном Ирана. Остров начал экспортировать нефть летом 1960 года. Инфраструктура изначально строилась с расчетом на экспорт 7 млн баррелей в сутки, чтобы соответствовать потенциалу иранской добычи. Исторического пика добычи в 6,6 млн баррелей в сутки Иран достиг в 1976 году.

При этом остров несет на себе тяжелые шрамы войны. В ходе ирано-иракской войны 1980-х годов он подвергался жестоким и систематическим бомбардировкам, став целью в рамках "танкерной войны". Ирак пытался перекрыть главный источник дохода Ирана. После окончания войны иранские власти потратили годы на его восстановление. Однако, даже под атаками Саддама Хусейна Харк продолжал экспортировать более 1,5 млн баррелей в сутки.

Помимо промышленных объектов, на острове сохранились уникальные исторические и религиозные памятники: почитаемая святыня Мир Мохаммад VII века (XIII век н.э.), святыня Мир Арам с 12-метровым камнем, испещренным исламскими надписями и ахеменидскими факелами, древние зороастрийские захоронения, христианские могилы и гробницы сасанидской эпохи, а также руины Голландского форта 1747 года и Голландского сада.

Что сказали в США об атаке на остров Харк?

В ночь на 14 марта 2026 года ВС США нанесли массированный удар по острову Харк. Американский лидер Дональд Трамп подтвердил, что по его приказу была проведена одна из наиболее мощных бомбардировок в истории Ближнего Востока, в результате которой были "полностью уничтожены все военные цели" острова. В ЦЕНТКОМ уточнили, что в ходе удара по острову было поражено более 90 военных целей, включая хранилища морских мин и бункеры для ракет.

Трамп особо подчеркнул, что его решение не наносить удары по нефтяной инфраструктуре острова мотивировано "соображениями приличия". Однако он оставил этот вариант открытым на будущее. При этом удар по нефтяной инфраструктуре Харка неминуемо привел бы к еще более резким скачкам нефтяных котировок. В Пентагоне уточнили, что удар был крупномасштабным и высокоточным, и что в целом с начала конфликта американские силы поразили уже около 6 тысяч целей.

Что сказали в Иране об атаке на остров Харк?

Иранские официальные лица дали понять, что, несмотря на удар, экспортная машина страны продолжает работать. Эхсан Джаханиан, заместитель губернатора провинции Бушер по политическим вопросам, заявил, что операции по экспорту нефти с острова Харк продолжаются в обычном режиме, а среди военнослужащих, сотрудников нефтяных компаний и жителей острова нет пострадавших.

Подтвердив сам факт атаки, иранская сторона сообщила, что удары были нацелены исключительно на военные объекты: средства противовоздушной обороны, военно-морскую базу и сооружения аэропорта, включая командно-диспетчерскую вышку. Сообщалось о более чем 15 взрывах и густом дыме, поднимавшемся над островом, однако нефтяная инфраструктура, по заявлениям Тегерана, не пострадала. По данным Tanker Trackers, 55 резервуаров для хранения сырой нефти (емкостью более 34 млн баррелей), скорее всего, невредимы.

Гораздо более жесткой была реакция военного командования. Представитель центрального штаба военного командования ИРИ "Хатам аль-Анбия" выступил с предупреждением: любая атака на иранские нефтяные, экономические или энергетические активы приведет к немедленному уничтожению "всех соответствующих объектов США в регионе". Это заявление дает понять, что в случае расширения целей США на нефтяные мощности Харка, Иран нанесет удары по нефтяной инфраструктуре американских союзников в Персидском заливе.

Может ли Трамп захватить остров Харк?

Атака на Харк стала серьезной эскалацией конфликта. Удар по острову переводит противостояние из фазы военных действий в фазу потенциальной "энергетической войны". В банке JP Morgan предупредили, что такой шаг, вероятно, спровоцирует жесткий ответ ИРИ в Ормузском проливе или против региональной энергетической инфраструктуры.

На этом фоне появилась информация, что администрация США рассматривает не только воздушные удары, но и возможность наземной операции. По данным The Wall Street Journal, New York Times и Axios, Пентагон отдал приказ о переброске в регион десантного корабля "Триполи" и более 2 тысяч морпехов из 31-го экспедиционного отряда, базирующегося в Японии. Хотя в Пентагоне на прошлой неделе сообщили, что более 50 тысяч американских военнослужащих уже задействованы в операциях против Ирана, этот шаг вызвал новую волну слухов о наземной операции. Ожидается, что подкрепление прибудет в течение недели и присоединится к уже развернутой в регионе группировке.

Захват острова напрашивается как очевидное для США решение, которое бы позволило перекрыть ключевой источник финансирования КСИР. Однако это потребовало бы задействования значительного количества наземных войск - шаг, на который администрация Трампа до сих пор не решалась.

В то же время в администрации США, по сообщениям Axios, обсуждаются и другие сценарии применения наземных сил, включая отправку спецподразделений для захвата или уничтожения запасов обогащенного урана, чтобы не допустить создания Ираном ядерного оружия. Сам Трамп не исключил возможности отправки наземных войск, заявив, что для этого должна быть "очень веская причина", и что в этом случае Иран будет "полностью разгромлен".

Таким образом, хотя вариант захвата острова Харк активно обсуждается в администрации США, он сопряжен с огромными рисками, требует задействования значительных наземных сил и гарантированно вызовет жесткий ответ со стороны Ирана.