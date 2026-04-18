В Азербайджане очистили свыше 1,4 тыс га территории от мин за неделю

В Азербайджане продолжаются работы по очистке земель от мин и неразорвавшихся боеприпасов. Как сообщает Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA), за прошедшую неделю специалисты разминировали более 1455 га земли на освобожденных территориях.

В течение минувшей недели саперы обнаружили и обезвредили 17 противотанковых и 62 противопехотные мины, а также 460 неразорвавшихся боеприпасов.

Операции проводили Агентство по разминированию, Министерство обороны, Министерство по чрезвычайным ситуациям, Государственная пограничная служба и четыре частные компании. Работы шли в Тертере, Агдере, Кяльбаджаре, Агдаме, Ходжалы, Ханкенди, Шуше, Ходжавенде, Лачыне, Физули, Джебраиле, Губадлы и Зангилане, а также в четырех освобожденных селах Газахского района.