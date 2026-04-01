Вестник Кавказа

Хуситы в Йемене угрожают закрыть Баб-эль-Мандебский пролив

Карта Аденского залива
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
Йеменские хуситы объявили, что Баб-эль-Мандебский пролив будет перекрыт, если власти США продолжат препятствовать мирному урегулированию.

Согласно заявлению замглавы МИД правительства хуситов Хусейна аль-Эззи, если хуситы решать перекрыть судоходство в проливе, "то ни люди, ни джинны не смогут его открыть", пишет Al Jazeera.

"Поэтому Трампу и потворствующим ему лучше немедленно положить конец всем действиям и политике, препятствующим миру, и проявить необходимое уважение к правам нашего народа и нашей страны"

– Аль-Эззи

Баб-эль-Мандебский пролив имеет важное значение для мирового рынка энергоносителей. Пролив соединяет Красное море с Аденским заливом Аравийского моря.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
830 просмотров

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.