Хуситы в Йемене угрожают закрыть Баб-эль-Мандебский пролив

Блокировать Баб-эль-Мандебский пролив угрожают йеменские хуситы (движение "Ансар Аллах") из-за политики президента США Дональда Трампа, которая препятствует урегулированию в регионе.

Согласно заявлению замглавы МИД правительства хуситов Хусейна аль-Эззи, если хуситы решать перекрыть судоходство в проливе, "то ни люди, ни джинны не смогут его открыть", пишет Al Jazeera.

"Поэтому Трампу и потворствующим ему лучше немедленно положить конец всем действиям и политике, препятствующим миру, и проявить необходимое уважение к правам нашего народа и нашей страны"

– Аль-Эззи

Баб-эль-Мандебский пролив имеет важное значение для мирового рынка энергоносителей. Пролив соединяет Красное море с Аденским заливом Аравийского моря.