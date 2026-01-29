Палестинское государство имеет все меньше шансов – Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ выразил обеспокоенность тем, что шансы на создание Палестинского государства уменьшаются.
"Полный застой, который усугубляет трагедию палестинского народа, и в Газе, и на Западном берегу реки Иордан. Шансов, если смотреть на карту географическую, на создание Палестинского государства становится все меньше"
– Сергей Лавров
При этом, добавил глава МИД РФ, от официального Израиля звучат заявления о том, никогда такого государства как Палестина не будет, а будет лишь государство Израиль, причем в расширенных границах.
Напомним, принцип двугосударственности лежит в основе международного урегулирования палестино-израильского конфликта.