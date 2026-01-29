Палестинское государство имеет все меньше шансов – Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что все меньше остается шансов на то, что будет создано Палестинское государство.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ выразил обеспокоенность тем, что шансы на создание Палестинского государства уменьшаются.

"Полный застой, который усугубляет трагедию палестинского народа, и в Газе, и на Западном берегу реки Иордан. Шансов, если смотреть на карту географическую, на создание Палестинского государства становится все меньше"

– Сергей Лавров

При этом, добавил глава МИД РФ, от официального Израиля звучат заявления о том, никогда такого государства как Палестина не будет, а будет лишь государство Израиль, причем в расширенных границах.

Напомним, принцип двугосударственности лежит в основе международного урегулирования палестино-израильского конфликта.

