МЧС РФ предотвратило разрушение плотины в Дагестане

Дамба водохранилища "Хала-Горк" в Карабудахкентском районе Дагестана уцелела благодаря своевременным действиям местных служб МЧС РФ: с использованием специального корабля они восстановили ее пропускную способность и не допустили разрыва конструкций плотины.

Как рассказали в МЧС РФ, представителям ведомства удалось спасти плотину в Карабудахкентском районе Дагестана от обрушения. Речь идет о дамбе водохранилища "Хала-Горк", оказавшейся почти полностью закупоренной из-за скопления в ее гидротехнике смытой с берегов массы.

Эксперты ГУ МЧС РФ по Дагестану использовали специальный корабль и иное снаряжение для расчистки гидротехнических устройств плотины, благодаря чему ее пропускная способность была восстановлена. Это позволило избежать переполнения водохранилища, угрожавшего разорвать железобетонные структуры дамбы.

"Своевременными действиями спасателям МЧС России удалось избежать переполнения гидротехнического сооружения и, как следствие, возможного прорыва плотины на водохранилище "Хала-Горк" в Карабудахкентском районе Республики Дагестан"

– МЧС России

Напомним, что в Дагестане ввиду затяжных ливней на рубеже марта и апреля оказались подтопленными многие прибрежные территории, жители ряда населенных пунктов были эвакуированы, в республике объявлен режим чрезвычайной ситуации Федерального уровня.

На Геджухском водохранилище не удалось предотвратить прорыв плотины, из-за чего властям пришлось эвакуировать порядка 4 тыс жителей Дербентского района.