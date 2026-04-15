Пезешкиан: у Трампа нет права лишать Иран ядерной программы

Масуд Пезешкиан
Иранское право на "мирный атом" пытается отменить президент США, на неправомерность этого указал президент Ирана.

Никто не давал права США лишать Иран возможности реализовывать ядерную программу, такое заявление сделал президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан.

"Президент США (Дональд Трамп) заявляет, что Иран не должен использовать свои ядерные права, но не объясняет, почему именно. И вообще, кто он такой в этом мире, чтобы лишать народ его законных прав?"

– Масуд Пезешкиан

Президент Ирана подчеркнул, что любой человек, с точки зрения человеческих принципов, должен пользоваться своими неотъемлемыми правами, соблюдение этого принципа ожидается и на международной арене.

"Мы также требуем, чтобы в международной системе со всеми народами обращались на основе справедливости и честности"

– Масуд Пезешкиан

1190 просмотров

