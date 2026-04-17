У берегов Омана атакован контейнеровоз

Сегодня у берегов Омана произошел уже второй за день инцидент с гражданским грузовым судном, которое было атаковано неизвестным снарядом – к счастью, обошлось без пострадавших и возгорания.

Сегодня днем поступило новое тревожное сообщение: у берегов Омана под удар неизвестного снаряда попал контейнеровоз, сообщило Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

"UKMTO получило сообщение об инциденте в 25 морских милях к северо-востоку от Омана. Сообщается о попадании неизвестного снаряда в контейнеровоз, что повредило часть контейнеров"

- сообщение ведомства

Это уже втрое нападение за сегодня – ранее в 20 морских милях (37 километрах) к северо-востоку от Омана произошел аналогичный инцидент с танкером, передает РИА Новости.

Принадлежность судна не сообщается, известно лишь, что в результате атаки жертв и пострадавших нет, возгораний зафиксировано также не было, лишь повреждены некоторые контейнеры.

Сейчас соответствующими службами проводится расследование, цель которого – установить какой страной, чем конкретно и с какой целью было атаковано гражданское мирное судно.