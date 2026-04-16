Нацбанк Грузии наращивает валютные резервы

Национальный банк Грузии успешно справляется с пополнением своих международных резервов, и уже к концу 2026 года их объем достигнет $7 млрд, говорится в еженедельном обзоре инвестиционной компании Galt & Taggart, ведущей свою деятельность на Украине, в Грузии и Беларуси.

Только за минувший март официальные международные резервы банка выросли на 46,5% в годовом исчислении, до $6,3 млрд, хотя и незначительно сократились в сравнении с февралем на 5,2% (-$343,4 млн), передает Sputnik Грузия .

"Ежемесячное снижение резервов связано с уменьшением стоимости монетарного золота (-$140,9 млн в месяц), а также с валютными операциями правительства и, предположительно, с покупкой/продажей иностранной валюты Нацбанком с использованием платформы"

- материалы обзора

На конец марта 2026 года денежное золото составляло 16,7% от общего объема международных резервов банка, напомнили в компании.