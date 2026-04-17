У жителей дагестанского поселка Мамедкала будут новые дома

В дагестанской Мамедкале построят новые дома. Жилье получат семьи, пострадавшие от наводнения.

Жители поселка Мамедкала в Дербентском районе Дагестана, которые пострадали от наводнения, переедут в новые дома, рассказал глава региона Сергей Меликов.

"Мы начали подбирать земельные участки в Мамедкале для строительства жилья для людей, которые потеряли дома из-за паводка… По моему поручению в Дербентский район выехал вице-премьер Заур Эминов, чтобы на месте координировать всю работу и принимать необходимые решения"

– Сергей Меликов

По словам Меликова, особенно пострадали дома на улицах Заречная, Канделаки, Вокзальная и Красноармейская.

Как отметил глава региона, власти наметили для реализации строительного проекта три участка площадью до 10 га. Участки пригодны для строительства, ведется работа над правовыми вопросами.

Меликов подчеркнул, что строительные работы будут выполнены не только в Мамедкале, но и в других пострадавших от наводнения районах.

Отметим, что в Мамедкале проживает почти 11 тыс человек. Город серьезно пострадал после прорывы дамбы на Геджухском водохранилище в начале апреля.

Напомним, что Дагестан этой весной борется с последствиями наводнений. Сегодня МЧС сообщило о стабилизации ситуации с паводками.