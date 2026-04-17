В иранской провинции Хормозган построят новый город

В Иране в скором времени вырастет новый город Макран-е Маркази, рассчитанный более чем на 150 тысяч человек - он будет построен на побережье Персидского залива в иранской южной провинции Хормозган, сообщает гостелерадиокомпания Ирана.

"Верховный совет градостроительства и архитектуры Ирана утвердил технико-экономическое обоснование, местоположение и общие положения генерального плана нового города Макран-е Маркази в провинции Хормозган"

- сообщение

Это будет город нового поколения, ориентированный на морскую экономику и производство энергии, он вырастет возле населенных пунктов Абкухи и Калирак и займет площадь от 3200 до 3500 га, а численность его населения составит от 150 до 175 тыс жителей, передает РИА Новости.

Власти страны при его строительстве постараются максимально сбалансировать его развитие, экологию, А также привлечь частный сектор в развитие возможностей его будущих жителей, говорится в сообщении.