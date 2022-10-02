Одно из условий переговоров между США и Ираном, которое выдвигает Тегеран, это разморозка всех своих активов за рубежом. Накануне второго раунда, который должен состояться до конца недели, денежный вопрос остается одним из главных на повестке. Сколько и где денег заблокировано у Ирана, почему у страны нет к ним доступа и пойдет ли Америка на уступки?

Накануне первого раунда переговоров, 10 апреля, спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф написал в одной из соцсетей о том, что еще до начала диалога с Вашингтоном контроль над зарубежными активами должен быть возвращен Ирану.

Сколько денег заморожено у Ирана?

Точная сумма, доступ к которой Иран потерял из-за западных, в первую очередь, американских санкций, неизвестна. Предположительно, она составляет не менее $ 100 млрд, что как минимум в два раза больше, чем годовая прибыль страны от продажи нефти (в 2024 году Иран на нефтяном экспорте заработал около $ 43 млрд) и почти в два раза больше, чем иранский бюджет за 2024 год, составивший около $ 56,5 млрд. Активы, к которым Иран потерял доступ в результате санкций, в основном платежи за нефть.

Почему иранские деньги заблокированы?

Иран не может получить доступ к своим деньгам из-за санкций, которые были введены против страны.

Впервые иранские финансы попали под ограничение в 1979 году, сразу же после Исламской революции из-за кризиса с заложниками в американском посольстве в Тегеране. Тогда президент США, Джимми Картер, заморозил примерно $ 12 млрд иранских активов, включая деньги на депозитах, золото, а также собственность, которые находились в ведении американских банков. Эти активы были частично возвращены стране в 1981 году после завершения кризиса с заложниками.

Дальнейшие санкции против страны, в том числе и ее зарубежных активов вводились неоднократно: в течение 1980х годов как против государства-спонсора терроризма (в классификации США); в 1990х в ответ на критику Ираном США из-за их влияния на свободную торговлю; в 2000х годах - из-за ядерной и баллистической программ Ирана.

Санкции против Ирана вводили США, ООН и Европа.

В каких странах заблокированные иранские деньги?

Деньги Ирана, замороженные в результате многочисленных санкций, инициированных, в первую очередь США, находятся во многих странах:

больше всего иранских денег в Китае - как минимум $20 млрд;

в Индии примерно $7 млрд активов Ирана;

в Ираке - $6 млрд;

в Катаре - $6 млрд;

в США - $2 млрд;

в Люксембурге - $1,5 млрд

в Японии - $1,5 млрд.

Также иранские деньги в неизвестных объемах хранятся на счетах в Германии, Турции, Южной Корее, Сингапуре и ОАЭ.

Разморозка иранских активов

Возврат иранских средств, заблокированных в разных странах мира, был одним из пунктов СВПД, Совместного всеобъемлющего плана действий или Иранской сделки, которую Тегеран заключил с крупнейшими державами мира в 2015 году. Тогда условием возврата замороженных средств стал доступ на иранские ядерные объекты. Сколько денег было возвращено в период действия СВПД неизвестно, но в 2018 году Трамп вышел из иранской сделки и вновь ввел санкции, в том числе против активов страны.

В 2023 году $ 6 млрд из иранских зарубежных активов были разморожены в рамках обмена заключенными между странами: деньги из южнокорейских банков были переведены на катарские счета с ограниченным доступом. Эти деньги Иран может востребовать исключительно на гуманитарные закупки - продукты питания и медикаменты. За исполнением условий пользования счетом следят США.

Зачем Ирану $100 млрд?

Будучи под санкциями почти всю историю своего существования, Исламская Республика Иран в последние годы переживает серьезные экономические проблемы: национальная валюта обесценивается, инфляция усиливается, расходы на товары первой необходимости, а также коммунальные услуги растут. По большому счету, Иран переживет экономический кризис, который привел к протестам в стране в конце 2025-начале 2026 года.

Возврат замороженных активов тем более нужен после ударов США и Израиля по Ирану. По словам руководства страны, в результате ирано-американской войны убытки составили около $ 270 млрд - почти в три раза больше, чем объемы замороженных активов.

Будут ли возвращены деньги Ирану?

11 апреля, после первого раунда переговоров между Ираном и США, высокопоставленный иранский чиновник заявил, что Вашингтон согласился разморозить активы страны, которые находятся в Катаре, а также в других государствах. Однако американская сторона заявила, что это не так. Будет ли достигнут прогресс во время второго раунда переговоров, неизвестно. История показывает, что США с неохотой идут на уступки в отношении иранских активов: с одной стороны, некоторых договоренностей достичь удается, однако всегда на условиях США и с понимаем того, что в любой момент предыдущее решение может быть отменено.