Дзюдоист Тимур Арбузов принес России еще одно золото ЧЕ в Тбилиси

Сборная России сегодня завоевала второе "золото" на чемпионате Европы, проходящем в столице Грузии Тбилиси: в финальной схватке в весовой категории до 81 кг россиянин Тимур Арбузов победил грузина Тато Григалашвили.

Успех россиянина не случаен: он - действующий чемпион мира, годом ранее он тоже был признан лучшим на чемпионате Европы, передает ТАСС.

Ранее чемпионом Европы в весовой категории до 66 кг стал россиянин Мурад Чопанов, а в весовой категории до 48 кг россиянки Сабина Гилязова и Марина Воробьева принесли своей сборной серебро и бронзу.

Турнир в Тбилиси завершится 19 апреля, россияне выступают на нем с национальной символикой.