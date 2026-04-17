ВС Ирана готовы возобновить боевые действия в любой момент – Галибаф

Иранские военные подготовились к тому, чтобы в любой момент возобновить боевые действия, об этом рассказал в телеобращении к нации спикер Меджлиса (парламента) ИРИ Мохаммад Багер Галибаф.

"Мы не доверяем нашим противникам (США и Израилю – ред.), и стоит им совершить ошибку, как Иран тут же возобновит боевые действия. Наши вооруженные силы полностью готовы к этому"

– Галибаф

Он также добавил, что противники Ирана "обладают большими ресурсами, однако принимают стратегически неверные решения".

Напомним, между США и Ираном до 22 апреля действует перемирие, первый раунд переговоров состоялся в Исламабаде, но не дал результатов.