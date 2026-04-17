Иран рассматривает новые предложения от США

Иран получил новые предложения от США по мирному урегулированию конфликта между двумя странами, разгоревшемуся 28 февраля – документы передал в ходе своего визита в Тегеран командующий армией Пакистана Асим Мунир.

"В течение нескольких последних дней во время пребывания командующего пакистанской армией в Тегеране в качестве посредника были представлены новые предложения США, которые Иран изучает"

- заявление ВСНБ

Новые предложения США сейчас изучаются, добавили в Высшем совете национальной безопасности страны (ВСНБ), передает РИА Новости со ссылкой на иранское государственное информационное агентство Tasnim.

Напомним, ранее мы писали о том, что Тегеран пока не принял решения относительно нового раунда переговоров с США. Власти ИРИ не устраивают условия Вашингтона, который предъявляет завышенные требования к руководству страны, а также не намерен отменять блокаду иранских портов.