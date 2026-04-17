В Израиле прошли антиправительственные митинги

Вечером в субботу в ряде израильских городов люди вышли на улицы, требуя проведения в еврейском государстве досрочных выборов.
В нескольких городах Израиля прошлым вечером прошли антиправительственные митинги, сообщает телеканал N12.
Митинги проходили в Тель-Авиве, Хайфе и Иерусалиме. Протестующие требовали проведения в Израиле досрочных выборов. На улицы вышли сотни человек.
"Полицейские Иерусалимского округа были задействованы для поддержания общественного порядка в ходе манифестации на Парижской площади в Иерусалиме. Был арестован один подозреваемый в разжигании огня"
– заявление пресс-службы полиции Израиля
Кроме того, в Тель-Авиве прозвучали призывы к созданию госкомиссии по расследованию обстоятельств атаки ХАМАС на Израиль, произошедшей 7 октября 2023 года.