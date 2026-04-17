В Израиле прошли антиправительственные митинги

Протестующие против судебной реформы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Вечером в субботу в ряде израильских городов люди вышли на улицы, требуя проведения в еврейском государстве досрочных выборов.

В нескольких городах Израиля прошлым вечером прошли антиправительственные митинги, сообщает телеканал N12.

Митинги проходили в Тель-Авиве, Хайфе и Иерусалиме. Протестующие требовали проведения в Израиле досрочных выборов. На улицы вышли сотни человек.

"Полицейские Иерусалимского округа были задействованы для поддержания общественного порядка в ходе манифестации на Парижской площади в Иерусалиме. Был арестован один подозреваемый в разжигании огня"

– заявление пресс-службы полиции Израиля

Кроме того, в Тель-Авиве прозвучали призывы к созданию госкомиссии по расследованию обстоятельств атаки ХАМАС на Израиль, произошедшей 7 октября 2023 года.

