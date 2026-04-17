Иран не намерен отправлять обогащенный уран в США

В МИД Ирана объявили, что планов по отправке обогащенного урана в США нет, вопрос такой отправки не подлежит обсуждению.

Тегеран не будет отправлять иранский обогащенный уран в США, говорится в заявлении замминистра иностранных дел Ирана Саида Хатибзаде.

"Мы не отправим в США никаких обогащенных материалов, этот вопрос не обсуждается"

– Саид Хатибзаде

Замглавы МИД Ирана сообщил также, что Тегеран и Вашингтон провели обмен сообщениями, однако иранская сторона считает, что американцы предъявляют чрезмерные требования.

Накануне пресс-секретарь МИД ИРИ Исмаил Багаи также подчеркивал, что передача урана США не рассматривается и никогда не рассматривалась как вариант решения ситуации с иранской ядерной программой.