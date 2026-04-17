У Ирана имеется достаточно оружия для угрозы судоходству в Ормузском проливе – СМИ

Судоходство в Ормузском проливе может перекрыть Иран, для этого у Исламской Республики остается достаточно вооружения, пишет газета The New York Times.

Сообщается, что по оценкам разведки США и американских военных, в настоящее время у Ирана имеется более 60% ракетных установок и около 40% ударных беспилотников. При этом на момент заключения перемирия с США арсенал Ирана был меньше: с 8 апреля иранцы извлекли из горных тоннелей и бункеров около 100 ракетных установок – около 10% от довоенного уровня. Сейчас Иран продолжает работы на заваленных хранилищах ракет, по некоторым данным, когда запасы будут извлечены, Иран сможет восстановить до 70% своего довоенного арсенала, пишет издание.

Данные о запасах оружия у Исламской Республики неточные, но они дают общее представление, отмечается в материале. Несмотря на то, что данные об иранском оружии разнятся, официальные лица США уверены: имеющегося оружия Ирану хватит для блокады Ормуза.