"Балтика" помешала "Краснодару" вернуть лидерство в РФПЛ

У "Краснодара" не получилось восстановиться на первом месте в таблице чемпионата России по футболу: он едва не отдал победу "Балтике", но сумел выйти на ничью в добавленное время. Из-за ничьей он вновь отстает от "Зенита" на одно очко.

Сегодня в Краснодаре состоялась встреча местного футбольного клуба "Краснодар" и команды из Калининграда "Балтика" в рамках двадцать пятого тура чемпионата России по футболу. Игра завершилась вничью 2:2.

"Краснодар" едва не проиграл у себя дома. На сорок третьей минуте матча счет открыл калининградец Мингиян Бевеев – краснодарцы отыгрались уже во втором хавтайме, когда на пятьдесят девятой минуте гол "Балтике" забил Хуан Боселли.

Однако на шестьдесят шестой минуте калининградцы вновь вырвались вперед благодаря голу Максима Петрова. И только на добавленной второй минуте после основных девяноста краснодарский футболист Жубал смог сравнять счет матча до 2:2.

Таким образом, хотя обе команды продлили свои серии без поражений ("Краснодар" не проигрывает уже пятую игру, "Балтика" – шестую), это не позволило им улучшить свои позиции в таблице российского футбольного первенства. "Краснодар" остался на втором месте с 54 очками, все так же отставая от "Зенита" на одного очко, а "Балтика" задержалась на четвертом месте, уступая "Локомотиву" три очка.

Далее "Краснодару" предстоит встретиться со "Спартаком", обыгравшим сегодня грозненский "Ахмат" 3:1.