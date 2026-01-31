Германия стала лидером по депортации граждан Грузии

В начале года Германия депортировала грузинских граждан чаще, чем все остальные европейские государства вместе взятые. На втором месте оказалась Франция.

МВД Грузии опубликовало статистику по числу депортаций грузинских граждан из европейских государств за январь-март 2026 года. Согласно его данным, почти семьсот жителей Грузии заставили вернуться домой из Европы, причем больше половины из числа депортированных пришлось на Германию.

Уточняется, что всего за первый квартал было зафиксированной 698 европейских постановлений о депортации граждан Грузии. Из них 424 – это совершеннолетние граждане мужского пола, 104 – совершеннолетние гражданки, а еще 164 человека – дети и подростки.

Германия постановила депортировать в Грузию 379 граждан (54,3% от общего числа), Франция – 105 (15%), Италия – 41 (5,9%), Польша – 30 (4,3%), Швейцария – 22 (3,15%).

При этом Тбилиси не стал принимать шестерых граждан, причины отказа в приеме депортируемых грузинских граждан не разглашаются.