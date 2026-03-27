ХАМАС готов к полной передаче власти – СМИ

Руководство ХАМАС полностью готово к передаче власти на территории сектора Газа и может провести разоружение, пишет газета New York Times со ссылкой на источники.

"ХАМАС завершило все приготовления к полной передаче власти"

– New York Times

Как отмечают источники, единственным препятствием для этого ХАМАС назвал непосредственное отсутствие новой администрации на территории сектора Газы, поскольку она осуществляет свою деятельность из Каира.

Согласно публикации издания, представители ХАМАС не выдвинули требования присутствовать в новой администрации, однако выразили намерение и дальше присутствовать в политической жизни Палестины с правом оказывать сопротивление Израилю.

ХАМАС намерен оказывать это сопротивление, пока не будет основано палестинское государство, подчеркнул источник.

Также, уточняется, что движение готово отказаться от значительной части вооружения.

"ХАМАС готово отказаться от тысяч автоматических винтовок и другого оружия, принадлежащего их полицейской службе и другим внутренним службам безопасности"

– New York Times

Напомним, ранее "Совет мира" по управлению сектором Газа представил палестинскому движению ХАМАС восьмимесячный план по разоружению на территории Палестины.