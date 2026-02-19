ХАМАС получил от Совета мира план по разоружению – СМИ

СМИ сообщают о передаче ХАМАС плана по разоружению. Он состоит из двух частей и включает в себя разрушение тоннелей, находящихся под землей.

"Совет мира" по восстановлению и управлению сектором Газа передал на прошлой неделе радикальному движению ХАМАС план по разоружению в регионе, который, в частности, включает в себя разрушение сети подземных тоннелей.

"От ХАМАС потребуется позволить разрушить их огромную сеть тоннелей под Газой, в то время как оно будет постепенно разоружаться в рамках плана по разоружению, представленного боевикам "Советом мира" президента США Дональда Трампа"

– агентство Reuters

По данным издания, на реализацию плана уйдет 8 месяцев. На первом этапе предусмотрено создание комитета палестинских технократов. Они возьмут на себя контроль над безопасностью сектора. На заключительном этапе Израиль полностью выведет свои силы из региона.

Reuters акцентирует внимание на том, что план состоит из двух частей: документ из 12 пунктов под названием "Шаги по завершению реализации всеобъемлющего мирного плана Трампа по Газе" и список из 5 этапов, в рамках которых ХАМАС необходимо будет разоружиться в течение 8 месяцев. При этом план из 12 пунктов не предполагает создание государства Палестина.

"Согласно документу, все вооруженные фракции в Газе, включая группировки, подобные "Исламскому джихаду", будут участвовать в процессе разоружения, который будет проходить под надзором со стороны палестинских технократов, известных как Национальный комитет по управлению Газой (NCAG – прим. ред)"

– агентство Reuters

План предусматривает, что управление сектором Газа будет проходить по принципу "одна власть, один закон, одно оружие". Согласно данному плану, владеть оружием будут лишь те, кому разрешит NCAG. Следить за процессом разоружения будет так называемый Комитет по проверке сбора вооружений. Уточняется, что восстановление анклава будет разрешено только в районах, которые признают демилитаризованными.

В ХАМАС подтвердили, что получили план. Сейчас группировка занимается его изучением.

Напомним, "Совет мира" официально был учрежден на Всемирном экономическом форуме в Давосе в январе нынешнего года. Инициатором его создания стал президент США Дональд Трамп.