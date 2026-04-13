США израсходовали запас ракет в войне против Ирана - СМИ

Вооруженные силы США полностью израсходовали запас новейших баллистических ракет PrSM в ходе боевых действий против Ирана. Об этом сообщило издание Aviation Week со ссылкой на представителя армии США.

Представитель армейской базы в Форт Силле Джимми Артер заявил, что весь арсенал был израсходован еще в начале конфликта с Ираном. По его словам, артиллерийские подразделения на Ближнем Востоке полностью исчерпали запас высокоточных ракет, но в ближайшее время ожидаются новые поставки.

Накануне военного конфликта с Ираном американские военные заказали у корпорации Lockheed Martin 380 ракет. Эти снаряды экстренно приняли на вооружение еще до окончания полного цикла испытаний. Центральное командование ВС США заявило, что это первый случай использования таких комплексов в реальном бою.

Ракеты запускают с установок HIMARS вмещающих по два боеприпаса. Система наведения по GPS обеспечивает отклонение от цели не больше метра. Поскольку дальность полета превышает 400 километров американские силы могут поражать объекты глубоко в Иране с территории соседних государств. Новые ракеты заменили комплексы ATACMS уступавшие им по дальности и точности.