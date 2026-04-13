Дагестан сегодня тряхнуло на 3,4

Землетрясение произошло сегодня утром в Каякентском районе Дагестана, рассказали в МЧС республики. Его магнитуда составила 3,4.

Подземные толчки были зарегистрированы во вторник утром в Дагестане, о них сообщили в ГУ МЧС по региону.

Природный катаклизм случился в Каякентском районе, неподалеку от села Герга. Время сейсмособытия – 8.19 мск.

Глубина залегания очага составила 20 км. Магнитуда землетрясения достигла 3,4.

В МЧС добавили, что никаких разрушений в результате ЧП не произошло, пострадавших также нет. Местные жители в экстренные службы не обращались.

Напомним, в выходные в горных районах Дагестана прошел сильный снегопад, он вызвал сход лавины в Цунтинском районе, в результате чего погибла женщина. В конце марта – начале апреля республику накрыли аномальные ливни, ставшие причиной в том числе прорыва дамбы в Дербентском районе. В результате паводка погибли шесть человек, пострадали 6,2 тыс.