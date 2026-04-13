Главы МИД РФ и ОАЭ высказались за дипломатическое решение кризиса на Ближнем Востоке

Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова и заместителя премьер-министра, министра иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ Абдалла бен Заид Аль Нахайяна, стороны обсудили ситуацию вокруг Ирана.
"Собеседники обменялись оценками ситуации в зоне Персидского залива, сложившейся после состоявшихся в Исламабаде американо-иранских переговоров, высказались за немедленное прекращение и невозобновление всех боевых действий и продолжение политико-дипломатических усилий по преодолению кризиса, возникшего в результате неспровоцированного нападения США и Израиля на Иран"
– МИД России
Министры указали на недопустимость нанесения ущерба мирному населению и гражданской инфраструктуре стран Персидского залива.
Лавров и Нахайян договорились находиться в контакте для поиска путей устойчивого урегулирования ближневосточной ситуации и возобновления регулярного судоходства в Ормузском проливе и других акваториях региона.