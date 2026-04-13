Тегеран направит доходы от нефти на восстановление промышленности

Министр нефти Ирана заявил о планах направить часть средств от экспорта нефти на восстановление иранской промышленности.

Иран планирует направить часть средств от экспорта нефти на восстановление промышленности после военных действий. О таких планах сообщил министр нефти Ирана Мохсен Пакнежад, передает Reuters.

Министр подчеркнул, что объемы продаж иранской нефти в последние недели сохраняются на благоприятном уровне.

Пакнежад также обратил внимание на слаженную работу сотрудников нефтяной отрасли во время военного конфликта с США и Израилем. По его словам, все предприятия продолжили стабильно работать, что позволило не допустить остановки поставок сырья за рубеж. Он добавил, что экспорт шел даже через ключевой морской терминал на острове Харк.

Напомним, военная операция США и Израиля против Ирана началась 28 февраля с серии авиаударов по иранским городам. В результате атаки погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Иранские вооруженные силы ответили ракетными обстрелами территории Израиля и ударами по американским военным базам в странах Персидского залива.

В ночь на 8 апреля 2026 года Иран США и их союзники договорились приостановить боевые действия на две недели. Затем 11 и 12 апреля представители Тегерана и Вашингтона провели прямые переговоры в Исламабаде при посредничестве Пакистана.