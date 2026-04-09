Лавров и Фидан обсудили ситуацию вокруг Ирана и Украину

Главы МИД России и Турции обсудили возможности мирного урегулирования иранского кризиса и ситуацию вокруг Украины.

Состоялся телефонный разговор глав МИД России и Турции Сергея Лаврова и Хакана Фидана. В ходе беседы обсуждалась обстановка на Украине и события в Иране. Об этом сообщило министерство иностранных дел России.

Стороны рассмотрели пути выхода из кризиса, который возник после нападения США и Израиля на Иран. Москва и Анкара выразили намерение приложить совместные усилия для дипломатического решения иранского конфликта.

"Обсуждены вопросы, касающиеся поиска путей выхода из кризисной ситуации, сложившейся в результате неспровоцированного нападения США и Израиля на Исламскую Республику Иран. Высказана готовность Москвы и Анкары содействовать усилиям по мирному урегулированию конфликта"

- МИД РФ

Глава МИД Турции также затронул события вокруг Украины и возможность возобновления трехстороннего диалога при участии США и подтвердил готовность предоставить площадку для дипломатических встреч в Стамбуле. В свою очередь Сергей Лавров представил позицию России по поводу текущей политики и официальных высказываний киевского режима.