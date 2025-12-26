В Чечне стартовало строительство здания Нихалойской ГЭС

Российская энергетическая компания "Русгидро" сегодня начала возводить здание Нихалойской ГЭС на реке Аргун в Шатойском районе Чечни, сообщает сайт компании.

"Здание ГЭС будет представлять собой пятиэтажную единую монолитную железобетонную конструкцию, в том числе два подземных этажа. В машинном зале будут установлены два вертикальных радиально-осевых гидроагрегата, рассчитанных на напор 74,8 метра"

Все оборудование, которое будет установлено на станции - российского производства: турбины произведены на АО "ТЯЖМАШ", а ее генераторы – продукция ООО "Электротяжмаш-Привод", передает портал "Это Кавказ".

По сути это финальный этап возведения энергетического объекта, который начали строить еще в 2024 году: ему предшествовали проходка трехкилометрового деривационного тоннеля, прокладка дорог и освещения стройплощадки. Само здание будут возводить более 250 человек и 46 единиц различной спецтехники.

Новая ГЭС станет самым крупным гидроэнергетическим объектом в регионе: ее установленная мощность составит 23 МВт, а заработает она в 2028 году и станет второй станцией "Русгидро" в регионе.

Напомним, в Итум-Калинском районе республики минувшим летом заработала Башенная ГЭС, которая выдает мощность 10 МВт. Экологически чистую электроэнергию на ней вырабатывают два гидроагрегата по 5 МВт за счет перепада высоты падающей на них с высоты 40 метров воды.