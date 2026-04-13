Нефть и газ из России будет покупать Индонезия

Российские нефть и газ будут экспортироваться в Индонезию. Глава Минэнерго Индонезии сообщил о достижении необходимых договоренностей.

Индонезия и Россия договорились о российских поставках нефти и сжиженного нефтяного газа, поделился министр энергетики и минеральных ресурсов Индонезии Бахлил Лахадалиа по итогам переговоров с главой Минэнерго РФ Сергеем Цивилевым в Москве.

"У нас появится возможность увеличить наши запасы сырой нефти. Кроме того, мы сможем получать сжиженный нефтяной газ. <...> Мы хотим, чтобы все это действительно обеспечило уверенность в национальной энергетической безопасности"

– Лахадалиа

Накануне в Кремле состоялась встреча лидеров РФ Владимира Путина и Индонезии Прабово Субианто.

Отметим, что ситуация на мировом нефтяном рынке осложнилась с началом военной операции США и Израиля против Ирана и перекрытием Ормузского пролива.