В Париже выступили против любой блокады Ормузского пролива

Во Франции отвергли инициативу США по организации блокады кораблей в Ормузском проливе, заявив, что эти действия противоречат международному праву.

Франция не поддерживает инициативу Соединенных Штатов блокировать суда, следующие из иранских портов, в Ормузском проливе, такое заявление сделал министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в эфире радиостанции RFI.

Он подчеркнул, что считает такие действия незаконными, поскольку международные воды и судоходство в них – достояние человечества, поэтому в интересах международного сообщества как можно быстрее разблокировать Ормузский пролив.

"Судоходство в международных водах является общим достоянием человечества, которое должно уважаться повсюду и при любых обстоятельствах. Поэтому необходимо как можно скорее снять эту блокаду"

– Жан-Ноэль Барро

При этом министр отметил, что до ирано-американских переговоров в Пакистане ситуация в проливе была обратная, когда Иран фактически контролировал все судоходство на его территории.

Фактически обе стороны используют в переговорах один и тот же рычаг давления, подчеркнул он.

Барро выразил опасения, что дальнейшая блокировка Ормузского пролива может еще больше усугубить энергетический кризис не только в странах Евросоюза, но и во всем мире в целом.

"Я опасаюсь, что блокада или перекрытие этого пролива продолжит оказывать крайне негативное влияние на нашу покупательную способность, на жизнь наших предприятий, чего мы, разумеется, хотим избежать. Мы не можем позволить этому конфликту взять в заложники мировую экономику"

– Жан-Ноэль Барро

Кроме того, глава французского МИД напомнил о готовящейся Францией и Великобританией в ближайшие дни конференции по вопросу организации сопровождения торговых судов через пролив.

По его словам, "множество стран" заинтересованы как можно скорее разблокировать Ормузский пролив.