Армения не представляет угрозы для России – Симонян

Ереван, по словам спикера парламента Армении Алена Симоняна, не намерен становиться угрозой для Москвы и не представляет никакой опасности сейчас.

Он заверил, что все вопросы, которые могут возникнуть, будут рассмотрены и урегулированы. Политик также обратил внимание на то, что Ереван не намерен воевать с Москвой: вместо этого пути будут озвучиваться все появляющиеся вопросы, и стороны будут стремиться разрешать их, развивая отношения.

"Мы не представляем угрозу для России, и у нас нет намерения стать угрозой"

– Ален Симонян

Он признал, что все государства время от времени переживают разногласия, однако они вполне поддаются урегулированию путем диалога.