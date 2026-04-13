США нарастят свою военно-морскую группировку в Аравийском море

США приняли решение нарастить группировку боевых кораблей в районе Оманского залива и Аравийского моря, и вскоре она достигнет 20, следует из данных операторов морского трафика и специализированных порталов.

Сейчас в регион Аравийского моря выдвигается авианосная ударная группа, которую возглавляет авианосец "Джордж Буш": в нее входят три эсминца - "Дональд Кук", "Мейсон", "Росс" - и быстроходный танкер снабжения "Арктик". Сейчас они находятся у берегов Намибии, сообщил портал Военно-морского института США, передает ТАСС.

Группировка кораблей ориентировочно пополнит состав ВМС США в регионе 21-22 апреля, сейчас здесь патрулируют около 15 американских кораблей, в том числе - авианосная ударная группа во главе с атомным авианосцем "Авраам Линкольн" и двумя эсминцами сопровождения, а также переброшенная из Японии группа десантных кораблей "Триполи", "Нью Орлеан" и "Рашмор". Также в Аравийском море находятся еще семь американских эсминцев.

Напомним, ранее мы писали о том, что накануне в 17:00 мск американские военные приступили к обещанной президентом США Дональдом Трампом блокаде Ормузского пролива. Это было предпринято в рамках поручения президента США Дональда Трампа, которое тот дал в воскресенье после провала американо-иранских переговоров в Пакистане. Сам Трамп вскоре после вступления в силу блокады опубликовал в соцсети пост, в котором предупредил о немедленном уничтожении любого иранского судна, которое попробует даже приблизиться к блокаде.