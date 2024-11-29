Вышедшая из берегов река в Кахетии заблокировала международную автотрассу

В Кахетии из-за непогоды вышла из берегов река Алазани, которая фактически заблокировала движение на автомагистрали международного значения Тбилиси-Бакурцихе-Лагодехи, закрыв для автомобилей восток Грузии.

Несмотря на оптимистичные прогнозы синоптиков, дожди на востоке Грузии лишь набирают силу: так, в Кахетии из-за проливных дождей вышла из берегов и разлилась река Алазани, фактические перекрыв движение легковых автомобилей на 130-м километре автомагистрали международного значения Тбилиси-Бакурцихе-Лагодехи, сообщили в департаменте автомобильных дорог Грузии.

Аналогичная ситуация из-за сильных дождей, обрушившихся на регион Кахетия, складывается в селах муниципалитетов Лагодехи, Кварели и Гурджаани – здесь реки вышли из берегов и затопили всю инфраструктуру знаменитого винодельческого региона, передает Sputnik Грузия.

Сейчас проезд по трассе разрешен только для транспортных средств с высокой проходимостью и аналогичных типов транспортных средств.

Грузинские синоптики обещали, что проливные дожди в регионе закончатся уже сегодня, однако этот прогноз не оправдался, и они отложили оптимистичный сценарий до завтра, 15 апреля.

Напомним, ранее мы писали о том, что ненастье, обрушившееся на грузинский винодельческий регион Кахетия, уже сказалось на инфраструктуре, однако оно может нанести серьезный урон экспорту сельскохозяйственной продукции из региона, опасаются местные власти. Сильные дожди в регионе не прекращаются уже неделю – затоплены сады и виноградники, огороды, дворы и первые этажи жилых домов. Особенно тяжелая ситуация сложилась в селениях Лагодехского муниципалитета. Объем воды огромен – с ней не справляется имеющаяся дренажная система.