Подсанкционный китайский танкер беспрепятственно прошел Ормузский пролив

Несмотря на объявленную США морскую блокаду в Ормузском проливе, китайское судно Rich Starry, классифицированное как танкер, прошло через акваторию пролива, свидетельствуют данные международной системы отслеживания судов MarineTraffic, передает турецкое информационное агентство Anadolu.

Несмотря на то, что судно Rich Starry, ходящее под китайским флагом, используется для перевозки химических веществ, оно относится к категории танкеров средней дальности и принадлежит компании, находящейся под санкциями США.

Напомним, ранее мы писали о том, что накануне в 17:00 мск американские военные приступили к обещанной президентом США Дональдом Трампом блокаде Ормузского пролива. Это было предпринято в рамках поручения президента США Дональда Трампа, которое тот дал в воскресенье после провала американо-иранских переговоров в Пакистане. Сам Трамп вскоре после вступления в силу блокады опубликовал в соцсети пост, в котором предупредил о немедленном уничтожении любого иранского судна, которое попробует даже приблизиться к блокаде.