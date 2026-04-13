Саудовская Аравия требует от США остановить блокаду Ормуза – СМИ

Власти Саудовской Аравии добиваются снятия блокады США с Ормузского пролива. Блокада может привести к эскалации и блокировке хуситами другой водной артерии – Баб-эль-Мандебского пролива, пишут СМИ.

Эр-Рияд требует, чтобы Вашингтон отказался от блокады Ормузского пролива и возобновил переговоры с Тегераном, об этом со ссылкой на источники пишет газета The Wall Street Journal.

Согласно сообщению источника, в Саудовской Аравии обеспокоены тем, что блокада Ормуза американскими военными может привести к новому витку эскалации в регионе и перекрытию хуситами, действующими в Йемене, Баб-эль-Мандебского пролива, который также используется Эр-Риядом для экспорта нефти на мировой рынок.

Кроме того, в Эр-Рияде не исключают, что хуситы могут начать взимать плату за проход по Баб-эль-Мандебскому проливу.

Напомним, США объявили о морской блокаде Ирана с 13 апреля.