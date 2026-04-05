Из Ирана в Азербайджан эвакуировали более 3500 человек

Эвакуация иностранных граждан из Ирана продолжается. На утро 14 апреля в Азербайджан через границу с Ираном выехали более 3500 человек.

В Азербайджан из Ирана эвакуировали с 28 февраля по утро 13 апреля 3505 иностранных граждан.

Азербайджано-иранскую границу использовали для эвакуации граждан более 70 стран мира. Больше всего было вывезено граждан Китая – 736 человек, Азербайджана – 613 человек, России – 374 человека, Индии – 294 человека и Бангладеш – 198 человек.

Вывоз иностранцев стартовал на фоне конфликта США и Израиля против Ирана. В настоящее время действует перемирие, однако эвакуация людей продолжается.