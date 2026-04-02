Почти 3300 человек эвакуировали из Ирана в Азербайджан

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Продолжается эвакуация иностранцев из Ирана через сухопутную границу с Азербайджаном. С начала конфликта из Исламской Республики вывезли уже почти 3300 человек.

В Азербайджан из Ирана с 28 февраля эвакуировано 3297 человек, это граждане различных государств.

К утру 5 апреля удалось вывезли из Исламской Республики 730 граждан Китая, 572 граждан Азербайджана, 354 гражданина России, 238 граждан Индии, 198 граждан Бангладеш.

Также были эвакуированы в Азербайджан граждане десятков других государств, в числе которых Пакистан, Оман, Узбекистан, Грузия, Саудовская Аравия, страны ЕС и другие.

