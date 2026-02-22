В Газе сообщили о двукратном сокращении объемов гумпомощи с начала иранской войны

Пробка из грузовиков
Военная операция Израиля и США против Ирана деструктивно повлияла на гуманитарные поставки в секторе Газа. Ввоз продуктов сократился в два раза.

Объем гумпомощи в Газе значительно сократился с начала иранской войны. Поставки сократились почти в два раза, заявили в объединении организаций гражданского общества Газы. 

"Израиль воспользовался тем, что внимание мирового сообщества переключилась на войну против Ирана, и сократил ввоз гумпомощи в сектор Газа… Число въезжающих в сектор грузовиков сократилось приблизительно на 50% по сравнению с уровнем до начала войны"

– заявление 

Согласно информации объединения организаций гражданского общества Газы, около 90% жителей палестинского анклава не имеют постоянных источников дохода из-за военных действий и пользуются поддержкой извне, передает РИА Новости. 

По информации структуры, сейчас в Газу ежедневно прибывают до 130 грузовиков с грузами для местного населения.

