Спрос на летний отдых в России в этом году ниже прошлогоднего

Россияне бронируют отдых на лето в России менее активно, чем в 2025 году, рассказал Решетников. Он добавил, что ожидаемый летний турпоток в РФ составит около 48 млн поездок.

Министр пояснил, что по данным российского турбизнеса, спрос на лето 2026 года ниже, чем на лето 2025 года, также снизилась глубина бронирований.

"Пока, по оценкам бизнеса, число бронирований на лето чуть ниже, чем в прошлом году"

– Максим Решетников

Отдельные направления показывают значительный рост: спрос на отдых в Крыму вырос на 30%, на курортах Краснодарского края – на 22%, поделился глава Минэкономразвития на заседании правительственной комиссии по развитию туризма в РФ.

"Ожидаем 4%-го роста турпотока в летний сезон, рассчитываем, что общее число поездок превысит 48 млн"

– Максим Решетников