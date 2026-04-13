Си Цзиньпин указал на ценность отношений России и Китая в текущей обстановке

В нынешней международной обстановке отношения, связывающие Москву и Пекин, имеют особую ценность, об этом заявил Си Цзиньпин на встрече с Сергеем Лавровым.

Председатель КНР Си Цзиньпин отметил особое значение российско-китайских отношений в меняющейся международной ситуации. Об этом он заявил на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Пекине.

"В условиях меняющейся международной обстановки сотрудничество России и Китая как никогда ценно"

– Си Цзиньпин

Китайский лидер отметил, что с президентом России Владимиром Путиным они ведут диалог "со стратегической высоты" и настроены его продолжать.

Сегодня в Пекине в Доме народных собраний проходит встреча Председателя КНР и главы МИД РФ. Лавров находится в Китае с визитом.