Китай выступил против блокады иранских портов

Китай выступил против блокады иранских портов
Пекин выступил против блокады иранских портов со стороны США. Власти страны призвали начать мирные переговоры.

Глава дипведомства Китая Ван И заявил, что Пекин не поддерживает блокаду портов Ирана, о которой ранее объявили власти США. 

По словам Ван И, подобные действия не способствуют интересам мира. Пекин также призвал страны мира приложить усилия для запуска мирного процесса вокруг ситуации с Ираном. 

Напомним, что США с 13 апреля препятствует продвижению судов к портам Ирана. Блокада реализуется силами Центрального командования ВС США (CENTCOM).

