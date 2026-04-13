Китай выступил против блокады иранских портов

Пекин выступил против блокады иранских портов со стороны США. Власти страны призвали начать мирные переговоры.

Глава дипведомства Китая Ван И заявил, что Пекин не поддерживает блокаду портов Ирана, о которой ранее объявили власти США.

По словам Ван И, подобные действия не способствуют интересам мира. Пекин также призвал страны мира приложить усилия для запуска мирного процесса вокруг ситуации с Ираном.

Напомним, что США с 13 апреля препятствует продвижению судов к портам Ирана. Блокада реализуется силами Центрального командования ВС США (CENTCOM).