Хакан Фидан и Исхак Дар обсудили переговоры между Ираном и США

Главы МИД Турции и Пакистана обсудили ситуацию вокруг переговоров между Ираном и США. Новый раунд консультаций может пройти в Пакистане.

Глава дипведомства Турции Хакан Фидан и глава МИД Пакистана Исхак Дар провели телефонный разговор. В фокусе внимания сторон оказались переговоры между Ираном и США, очередной раунд которых может состояться в ближайшее время в Пакистане.

"Министр иностранных дел Хакан Фидан провел сегодня (во вторник - ред.) телефонный разговор с министром иностранных дел Пакистана Мухаммадом Исхаком Даром"

– источник в МИД Турции

Стороны также затронули вопрос о действиях в рамках дипломатического процесса, которые будут предприняты в обозримой перспективе.

По данным арабского диписточника, переговоры между Тегераном и Вашингтоном могут состояться в конце недели.