США пообещали Ливану финпомощь в случае успеха переговоров с Израилем

США рассматривают возможность экономической поддержки Ливана в случае достижения Бейрутом соглашения с Тель-Авивом.

Вашингтон пообещал Ливану финансовую поддержку, если Бейрут достигнет результатов на переговорах с Тель-Авивом. США также создадут условия для инвестиционных вложений. Об этом рассказал представитель госдепа США Томми Пиготт.

"Соединенные Штаты подчеркнули, что эти переговоры потенциально могут открыть путь к масштабной помощи на цели восстановления и экономическому возрождению Ливана, а также расширить инвестиционные возможности для обеих стран"

– Томми Пиготт

По информации Блумберг, МВФ и Ливан также обсуждают вопрос о выделении Бейруту до $1 млрд на восстановление страны.

Отметим, что США выступают в качестве посредников на переговорах между Израилем и Ливаном.