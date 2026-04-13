Вестник Кавказа

Командующего ВВС меняют в Израиле

Флаг Израиля
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Новым командующим ВВС Израиля станет Омер Тишлер. Томер Бар, занимающий эту должность в настоящее время, покинет ее через несколько недель.

Командующий ВВС Израиля Бар Томер Бар покинет свой пост в начале следующего месяца. Об этом сообщают местные средства массовой информации.

Срок полномочий Бара завершится 5 мая. Ему на смену придет бригадный генерал Омер Тишлер.

"Начальник штаба подчеркнул, что ротация обусловлена оценкой оперативной обстановки"

– армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)

Бар занимал должность командующего ВВС на протяжении последних четырех лет. Он должен был покинуть свой пост в апреле, однако из-за войны с Ираном передачу полномочий перенесли.

Новая дата была согласована на прошедшей 14 апреля встрече Бара и начальника штаба ЦАХАЛ Эяля Замира.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
1035 просмотров

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.