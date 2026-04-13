Верхний Ларс сейчас: движение легковых автомобилей возобновлено

КПП Верхний Ларс
© Фото: Александр Кузнецов/ “Вестник Кавказа“
ГУ МЧС по Северной Осетии сообщает о возобновлении движения легковушек на дороге, соединяющей Владикавказ и Ларс. Крупным автомобилям проезд пока запрещен.

На Военно-Грузинской дороге в Северной Осетии открыли движение почти для всех автотранспортных средств. Об этом информирует Главное управление МЧС по региону.

В ведомстве отметили, что исключение составляют лишь крупногабаритные автомобили.

"Разрешено движение всех видов автотранспортных средств, за исключением большегрузных, на участке "Владикавказ - населенный пункт Ларс" в обоих направлениях с 20:00 мск 14 апреля до особого распоряжения"

– пресс-служба регионального МЧС

В минувшую пятницу, 10 апреля, движение всех видов транспортных средств на Военно-Грузинской дороге было приостановлено из-за неблагоприятных погодных условий. Со вчерашнего дня возле автомобильного пункта пропуска "Верхний Ларс" в Северной Осетии развернули пункты обогрева.

Вам может быть интересно

