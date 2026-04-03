Иран попросил МАГАТЭ осудить атаки на Бушерскую АЭС

В Иране написали письмо главе МАГАТЭ в связи с недавними ударами по территории АЭС "Бушер". В Исламской Республике отметили, что такие атаки могут привести к необратимым последствиям.

В письме, адресованном главе агентства Рафаэлю Гросси, руководитель Организации атомной энергии Исламской Республики отметил, что атаки на атомные электростанции могут привести к непоправимым последствиям для всего Ближнего Востока.

В письме также выражен протест против обстрела АЭС в Бушере и содержится требование осудить такого рода удары.

Напомним, на прошлой неделе Иран сообщил, что АЭС "Бушер" подверглась ударам Соединенных Штатов и Израиля, в результате чего погиб один человек. В Исламской Республике также отметили, что взрывная волна и осколки повредили одно из зданий.