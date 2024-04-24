Радоница 2026: что это за день, что нельзя делать, как отмечать?

В православной традиции главный в году день поминовения усопших - это Радоница. Верующие готовятся к ней заранее, чтобы по всем правилам почтить умерших. Что такое Радоница, когда она бывает, что в этот день нельзя делать и в чем его смысл?

Какого числа Радоница в 2026 году?

В этом году Радоница будет 21 апреля. Традиционно день Радоницы - вторник. Радоница не является официальным выходным на государственном уровне, однако ряд российских регионов приняли решение освободить своих жителей в этот день от работы, чтобы они могли побывать на кладбище. В 2026 году выходной на Радоницу дают в Ставропольском крае, на Кубани (Краснодарский край), в Саратовской, Иркутской, Брянской, Пензенской, Омской областях, в Адыгее, Кабардино-Балкарии, Дагестане и Карачаево-Черкессии. Правительство Тамбовской области не закрепило за 21 апреля официальный выходной, однако рекомендовало предприятиям добровольно обеспечить работникам отдых в этот день.

Что такое Радоница?

Радоница (ударение на первый слог) - это первый поминальный день после Пасхи, который в народе считается самым главным в году. Именно в Радоницу многие стараются попасть на кладбище, чтобы помянуть своих близких, оставив цветы на могилах.

Ежегодно Радоница всегда приходится на 9-й день после Пасхи. Почему так? Скорее всего, потому что девятый день в церковной традиции считается поминальным, как третий и сороковой. По большому счету, вся неделя от Красной горки до следующей субботы - поминальная или Радоницкая, однако специальная служба в церкви, панихида, служится именно во вторник.

Что за праздник Радоница?

Радоницу нередко называют Пасхой мертвых, и в этом названии кроется смысл дня: отметить Христово Воскресение с теми, кого уже нет в живых. Само слово ”Радоница”, по одной из версий, произошло от слова ”радость”, а суть праздника заключается в разделении радости Пасхи с умершими.

Надо отметить, что у католиков такого праздника как Радоница нет, это исключительно православный день, причем с точки зрения церкви, не праздник. У русских христиан Радуница (так иногда называют Радоницу) появилась после Крещения Руси, а до этого она была языческим праздником с поклонением и почитанием предков, который знаменовал завершение последних холодов и начало нового аграрного цикла.

В чем разница между Радоницей и Красной Горкой?

Красная горка отмечается на 7 день после Пасхи ( в 2026 году - 19 апреля), а Радоница - на 9-й.

Красная горка - народный праздник встречи весны, Радоница - день поминовения усопших;

на Красную горку в старину было принято отмечать свадьбу и венчаться, в Радоницу - ходить на кладбище, чтобы помянуть близких.

Несмотря на различия, исторически Красная горка и Радоница - близкие праздники с точки зрения народной традиции: оба они были частью более широких массовых гуляний, приуроченных к встрече весны. Сегодня нередко те, кто работает во вторник на Радоницу, отправляются на кладбище именно на Красную горку.

Что делают в Радоницу?

Главное, что делают в Радоницу, это вспоминают усопших. Помянуть на Радоницу можно тремя способами:

сходить на службу-панихиду, которая обычно совершается в 09:00-10:00. В церкви можно поставить свечки за умерших, а накануне панихиды подать записки с именами тех, кого необходимо помянуть; сходить на кладбище, украсить могилы усопших цветами. Во многих городах России в день Радоницы пускают дополнительные автобусы на кладбища для удобства граждан; вспомнить о тех, кто покинул мир живых, за обедом или ужином, на который обычно собираются семьями.

Нередко на Радоницу, как и на Пасху, пекут куличи и красят яйца, чтобы отнести их к родственникам на могилы и действительно таким образом разделить с ними праздник Христова Воскресения.

Что касается поздравлений в этот день, они не приняты, поскольку довольно странно поздравлять живых с днем, посвященным мертвым. Однако в последнее время появилась традиция отправлять на Радоницу картинки со словами поминовения.

Что нельзя делать в Радоницу?

В Радоницу, как и в любой другой день в году, верующий должен помнить о добродетели и стараться не предаваться таким греховным занятиям как злословие, клевета и пересуды. Не стоит также в этот день ссориться, обижаться и отказывать в помощи. Унывать и грустить на Радоницу тоже не следует: так или иначе это день радости, которую живые разделяют с умершими.

Прямых запретов в отношении уборки на кладбище на Радоницу нет, однако многие стараются прибрать на могилах чуть заранее, чтобы праздник не превращался в трудовой день. Работать на Радоницу не запрещено, тем более, что это вторник, и в большинстве регионов России - рабочий день.