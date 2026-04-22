Трамп выразил стремление возобновить контакты с Путиным

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выступает за то, чтобы снова вести прямой диалог с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом он сообщил в ходе общения с представителями прессы в Белом доме.

"Я не из тех парней, которые (заявляют - ред.), что не будут говорить с ним. Я люблю говорить со всеми, если вы умный человек, умеете контролировать свои эмоции и другие вещи, которые нужно контролировать. Я за то, чтобы разговаривать"

– Дональд Трамп

Также он отметил, что американская сторона продолжает работу над мирным урегулированием украинского конфликта.

Кроме того, Трамп подчеркнул, что рассуждал о приглашении Путина на саммит Группы двадцати, который пройдет в декабре текущего года в Майами.